Смеситель д/ванны Тритон ВУ2, длинный излив, ручки хром

Преимущества

Керамические кран-буксы - увеличенный радиус поворота кран-букс 180° позволяет точно регулировать температуру воды, пластиковые вставки предотвращают получение ожога, не позволяя ручкам смесителя нагреваться



Пластиковый аэратор - всегда выдает ровную и мягкую водную струю, т.к. изготовлен из пластика, благодаря чему аэратор защищен от известкового налета

Длинный поворотный излив - можно использовать один смеситель для ванны и умывальника

Флажковый переключатель - устойчив к гидроударам, обеспечивает плавность переключения воды между изливом и душевой лейкой

Боковое крепление для душевой лейки - для большего удобства предусмотрена возможность закрепить лейку на сам смеситель

S-образные эксцентрики - позволяют установить смеситель ровно горизонтально даже при некотором "расхождении" труб, набор прокладок и декоративные отражатели в комплекте

Корпус смесителя покрыт антикоррозийным хромированным покрытием, которое сохраняет свой первоначальный блеск даже с течением времени

Смеситель из латуни Triton ВУ2 имеет классическую вентильную конструкцию с двумя удобными трёхлопастными воротками и длинным поворотным изливом. Корпус у этой модели выполнен из латуни с гальваническим хромированием, а в качестве внутреннего наполнения использован качественный керамический картридж Sedal, который обеспечивает стабильную работу даже в случае нестабильного давления воды. Круглый дивертор на конструкции смесителя способствует быстрому переключению устройства в режимы излив/душевая лейка.