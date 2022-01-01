Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Смеситель д/ванны Тритон ВУ2, длинный излив, ручки хром
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель д/ванны Тритон ВУ2, длинный излив, ручки хром
    Арт. X16982824
    Смеситель д/ванны Тритон ВУ2, длинный излив, ручки хром

      Смеситель д/ванны Тритон ВУ2, длинный излив, ручки хром

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16982824

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		классический
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Смеситель из латуни Triton ВУ2 имеет классическую вентильную конструкцию с двумя удобными трёхлопастными воротками и длинным поворотным изливом. Корпус у этой модели выполнен из латуни с гальваническим хромированием, а в качестве внутреннего наполнения использован качественный керамический картридж Sedal, который обеспечивает стабильную работу даже в случае нестабильного давления воды. Круглый дивертор на конструкции смесителя способствует быстрому переключению устройства в режимы излив/душевая лейка.

        Преимущества

        • Керамические кран-буксы -  увеличенный радиус поворота кран-букс 180° позволяет точно регулировать температуру воды, пластиковые вставки предотвращают получение ожога, не позволяя ручкам смесителя нагреваться
        • Пластиковый аэратор - всегда выдает ровную и мягкую водную струю, т.к. изготовлен из пластика, благодаря чему аэратор защищен от известкового налета
        • Длинный поворотный излив - можно использовать один смеситель для ванны и умывальника
        • Флажковый переключатель - устойчив к гидроударам, обеспечивает плавность переключения воды между изливом и душевой лейкой
        • Боковое крепление для душевой лейки - для большего удобства предусмотрена возможность закрепить лейку на сам смеситель
        • S-образные эксцентрики - позволяют установить смеситель ровно горизонтально даже при некотором "расхождении" труб, набор прокладок и декоративные отражатели в комплекте
        • Корпус смесителя покрыт антикоррозийным хромированным покрытием, которое сохраняет свой первоначальный блеск даже с течением времени