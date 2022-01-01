Смеситель для кухонной мойки Triton К9 Щ0000010196
Арт. X16982839
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Латунный однорычажный смеситель для кухонной мойки Triton К9 – это модель с длинным поворотным изливом, где рычаг управления расположен фронтально. Трубкообразная конструкция излива с встроенным аэратором на конце обеспечивает объёмный и равномерный поток в струе, и способствует экономичному потреблению за счёт смешивания воды с воздухом.
Преимущества
- Прочный и долговечный корпус из латуни, обработанный антикоррозийным хромированным покрытием имеет нижний монтаж на одно отверстие при помощи прижимной гайки
- Крепление отлично подойдёт для установки на металлической мойке