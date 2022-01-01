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Смеситель для кухонной мойки Triton К9 Щ0000010196
Найти аналог
Смесители для кухни
    Смеситель для кухонной мойки Triton К9 Щ0000010196
    Арт. X16982839
    Смеситель для кухонной мойки Triton К9 Щ0000010196

      Смеситель для кухонной мойки Triton К9 Щ0000010196

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16982839

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Латунный однорычажный смеситель для кухонной мойки Triton К9 – это модель с длинным поворотным изливом, где рычаг управления расположен фронтально. Трубкообразная конструкция излива с встроенным аэратором на конце обеспечивает объёмный и равномерный поток в струе, и способствует экономичному потреблению за счёт смешивания воды с воздухом.

        Преимущества

        • Прочный и долговечный корпус из латуни, обработанный антикоррозийным хромированным покрытием имеет нижний монтаж на одно отверстие при помощи прижимной гайки
        • Крепление отлично подойдёт для установки на металлической мойке