Смеситель для кухонной мойки Triton К9 Щ0000010196

Преимущества

Прочный и долговечный корпус из латуни, обработанный антикоррозийным хромированным покрытием имеет нижний монтаж на одно отверстие при помощи прижимной гайки

Крепление отлично подойдёт для установки на металлической мойке

Латунный однорычажный смеситель для кухонной мойки Triton К9 – это модель с длинным поворотным изливом, где рычаг управления расположен фронтально. Трубкообразная конструкция излива с встроенным аэратором на конце обеспечивает объёмный и равномерный поток в струе, и способствует экономичному потреблению за счёт смешивания воды с воздухом.