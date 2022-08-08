Triton TTS1400 Погружная циркулярная пила для работы с направляющей шиной

Циркулярная погружная пила Triton TTS1400 TR208724 имеет мощность 1400 Вт. Диск может наклонятся под углом от 0 до 48 градусов. Благодаря блокировке шпинделя, можно легко заменить пильный диск. В данной модели предусмотрены регулируемая частота вращения, мягкий пуск и электронное поддержание частоты вращения, что позволяет подобрать оптимальный режим работы. Инструмент оснащен 35-миллиметровым патрубком.

Преимущества