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Triton TTS1400 Погружная циркулярная пила для работы с направляющей шиной
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Triton TTS1400 Погружная циркулярная пила для работы с направляющей шиной
    Арт. jet_13080
    5.0
    1
    Triton TTS1400 Погружная циркулярная пила для работы с направляющей шиной
    Triton TTS1400 Погружная циркулярная пила для работы с направляющей шиной
    Triton TTS1400 Погружная циркулярная пила для работы с направляющей шиной
      Triton TTS1400 Погружная циркулярная пила для работы с направляющей шиной
      Triton TTS1400 Погружная циркулярная пила для работы с направляющей шиной
      Triton TTS1400 Погружная циркулярная пила для работы с направляющей шиной

      Triton TTS1400 Погружная циркулярная пила для работы с направляющей шиной

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_13080
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Австралия
      Мощность, Вт
      		1400
      Габариты, мм
      		335х250х235
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Циркулярная погружная пила Triton TTS1400 TR208724 имеет мощность 1400 Вт. Диск может наклонятся под углом от 0 до 48 градусов. Благодаря блокировке шпинделя, можно легко заменить пильный диск. В данной модели предусмотрены регулируемая частота вращения, мягкий пуск и электронное поддержание частоты вращения, что позволяет подобрать оптимальный режим работы. Инструмент оснащен 35-миллиметровым патрубком.

        Преимущества

        • Диапазон регулировки угла: 0 - 48°
        • Плавный старт
        • Электронное поддержание частоты вращения
        • Фиксация вертикального положения
        • Визуальные индикаторы пропила
        • Точная регулировка глубины пиления
        • Предотвращает отскакивание пилы при выполнении погружных пропилов
        • Две боковины для установки угла обеспечивают устойчивость и высокую точность пиления
        • Быстрое переключение между режимами пиления с погружением, подрезки и смены диска