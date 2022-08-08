Triton TTS1400 Погружная циркулярная пила для работы с направляющей шиной
Арт. jet_13080
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Австралия
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Мощность, Вт
|1400
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Габариты, мм
|335х250х235
- Циркулярная погружная пила Triton TTS1400 TR208724 имеет мощность 1400 Вт. Диск может наклонятся под углом от 0 до 48 градусов. Благодаря блокировке шпинделя, можно легко заменить пильный диск. В данной модели предусмотрены регулируемая частота вращения, мягкий пуск и электронное поддержание частоты вращения, что позволяет подобрать оптимальный режим работы. Инструмент оснащен 35-миллиметровым патрубком.
Преимущества
- Диапазон регулировки угла: 0 - 48°
- Плавный старт
- Электронное поддержание частоты вращения
- Фиксация вертикального положения
- Визуальные индикаторы пропила
- Точная регулировка глубины пиления
- Предотвращает отскакивание пилы при выполнении погружных пропилов
- Две боковины для установки угла обеспечивают устойчивость и высокую точность пиления
- Быстрое переключение между режимами пиления с погружением, подрезки и смены диска