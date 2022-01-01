Универсальный стол Triton TWX7RTKIT TWX7 с фрезерным модулем TWX7RT001
Арт. jet_15143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Тип
|многофункциональный
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Высота стола, мм
|910
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Мax нагрузка на стол, кг
|150
- Универсальный стол Triton TWX7 TWX7RT001TR888597 (с фрезерным модулем TWX7RTKIT) находит применение в промышленности. Возможность сложить легкий алюминиевый каркас уменьшает габариты при перевозке. Данное оборудование отличается высокой прочностью - максимальная нагрузка может достигать 150 килограммов. Стол оснащен магнитным выключателем. Фрезерный модуль работает от обычной сети 220В. Присутствует кнопка аварийного отключения. В комплекте поставляется регулируемый фрезерный упор и патрубок пылеудаления
Преимущества
- Магнитный выключатель и кнопка аварийного отключения
- Сменные рабочие поверхности (модули)
- Складная конструкция для компактного хранения и удобной транспортировки
- Антифрикционное покрытие рабочей поверхности
- Высота рабочей поверхности над полом - 910 мм
- Максимальная нагрузка на рабочую поверхность - 150 кг
- Размеры рабочей поверхности - 850х650 мм
- Высота в сложенном виде - 320 мм
- Размеры сменного фрезерного модуля - 660х410х180 мм
- Высота ограждения фрезы - 76 мм
- Фрезерный упор с механизмами грубой и тонкой настройки глубины съема материала