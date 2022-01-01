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Универсальный стол Triton TWX7RTKIT TWX7 с фрезерным модулем TWX7RT001
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Для инструмента
    Универсальный стол Triton TWX7RTKIT TWX7 с фрезерным модулем TWX7RT001
    Арт. jet_15143
    Универсальный стол Triton TWX7RTKIT TWX7 с фрезерным модулем TWX7RT001
    Универсальный стол Triton TWX7RTKIT TWX7 с фрезерным модулем TWX7RT001
      Универсальный стол Triton TWX7RTKIT TWX7 с фрезерным модулем TWX7RT001
      Универсальный стол Triton TWX7RTKIT TWX7 с фрезерным модулем TWX7RT001

      Универсальный стол Triton TWX7RTKIT TWX7 с фрезерным модулем TWX7RT001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jet_15143

      Характеристики

      Производитель
      		Triton
      Страна производства
      		Китай
      Тип
      		многофункциональный
      Высота стола, мм
      		910
      Мax нагрузка на стол, кг
      		150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Универсальный стол Triton TWX7 TWX7RT001TR888597 (с фрезерным модулем TWX7RTKIT) находит применение в промышленности. Возможность сложить легкий алюминиевый каркас уменьшает габариты при перевозке. Данное оборудование отличается высокой прочностью - максимальная нагрузка может достигать 150 килограммов. Стол оснащен магнитным выключателем. Фрезерный модуль работает от обычной сети 220В. Присутствует кнопка аварийного отключения. В комплекте поставляется регулируемый фрезерный упор и патрубок пылеудаления

        Преимущества

        • Магнитный выключатель и кнопка аварийного отключения
        • Сменные рабочие поверхности (модули)
        • Складная конструкция для компактного хранения и удобной транспортировки
        • Антифрикционное покрытие рабочей поверхности
        • Высота рабочей поверхности над полом - 910 мм
        • Максимальная нагрузка на рабочую поверхность - 150 кг
        • Размеры рабочей поверхности - 850х650 мм
        • Высота в сложенном виде - 320 мм
        • Размеры сменного фрезерного модуля - 660х410х180 мм
        • Высота ограждения фрезы - 76 мм
        • Фрезерный упор с механизмами грубой и тонкой настройки глубины съема материала