Универсальный стол Triton TWX7RTKIT TWX7 с фрезерным модулем TWX7RT001

Преимущества

Магнитный выключатель и кнопка аварийного отключения

Сменные рабочие поверхности (модули)

Складная конструкция для компактного хранения и удобной транспортировки

Антифрикционное покрытие рабочей поверхности

Высота рабочей поверхности над полом - 910 мм

Максимальная нагрузка на рабочую поверхность - 150 кг

Размеры рабочей поверхности - 850х650 мм

Высота в сложенном виде - 320 мм

Размеры сменного фрезерного модуля - 660х410х180 мм

Высота ограждения фрезы - 76 мм

Фрезерный упор с механизмами грубой и тонкой настройки глубины съема материала

Универсальный стол Triton TWX7 TWX7RT001TR888597 (с фрезерным модулем TWX7RTKIT) находит применение в промышленности. Возможность сложить легкий алюминиевый каркас уменьшает габариты при перевозке. Данное оборудование отличается высокой прочностью - максимальная нагрузка может достигать 150 килограммов. Стол оснащен магнитным выключателем. Фрезерный модуль работает от обычной сети 220В. Присутствует кнопка аварийного отключения. В комплекте поставляется регулируемый фрезерный упор и патрубок пылеудаления