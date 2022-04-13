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Тройник для воздуховодов Лиссант 1081405470, 200/160 мм
5.0
1
Найти аналог
Тройники из оцинкованной стали для воздуховодов
    Тройник для воздуховодов Лиссант 1081405470, 200/160 мм
    Арт. X699145355
    5.0
    1
    Тройник для воздуховодов Лиссант 1081405470, 200/160 мм

      Тройник для воздуховодов Лиссант 1081405470, 200/160 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699145355
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр 2 отверстия, мм
      		160
      Диаметр 1 отверстия, мм
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тройник Лиссант вентиляционный круглого сечения - это фасонная деталь, которая используется при монтаже воздуховодов круглого сечения. Главная цель использования тройников – присоединение ответвлений к основному каналу. Предназначен для разветвления вентиляционной системы из круглых вентиляционных труб диаметром 200/160 мм.

        Преимущества

        • Жесткость и надежность конструкции
        • Изготовлен из оцинкованной стали