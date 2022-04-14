Тройник из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1081405490, 200/200 мм

Преимущества

Жесткость и надежность конструкции

Изготовлен из оцинкованной стали

Тройник для воздуховодов Лиссант вентиляционный круглого сечения - это фасонная деталь, которая используется при монтаже воздуховодов круглого сечения. Главная цель использования тройников – присоединение ответвлений к основному каналу.