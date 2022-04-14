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Тройник из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1081405490, 200/200 мм
5.0
2
490 ₽
Тройники из оцинкованной стали для воздуховодов
    Тройник из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1081405490, 200/200 мм
    Арт. X699145454
    5.0
    2
    Тройник из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1081405490, 200/200 мм

      Тройник из оцинкованной стали для воздуховодов Лиссант 1081405490, 200/200 мм

      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145454
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лиссант
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр, мм
      		200
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тройник для воздуховодов Лиссант вентиляционный круглого сечения - это фасонная деталь, которая используется при монтаже воздуховодов круглого сечения. Главная цель использования тройников – присоединение ответвлений к основному каналу.

        Преимущества

        • Жесткость и надежность конструкции
        • Изготовлен из оцинкованной стали