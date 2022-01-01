Тройник Агригазполимер ф160-160-90, рыжий

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Тройник канализационный Агригазполимер 160-160-90° наружный рыжий. Страна-производитель - Россия. Тройники канализационные Агригазполимер производятся из поливинилхлорида. Цвет рыжий. Они предназначены для монтажа канализационных систем снаружи дома. Тройники данной модели устойчивы к воздействию агрессивных веществ и коррозии. Тройники Агригазполимер применяются в жилых и нежилых помещениях. Продукция Агригазполимер отличается высоким качеством и длительным сроком службы.