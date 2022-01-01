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Тройник Агригазполимер ф160-160-90, рыжий
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Канализационные фитинги
    Тройник Агригазполимер ф160-160-90, рыжий
    Арт. X16975652
    Тройник Агригазполимер ф160-160-90, рыжий

      Тройник Агригазполимер ф160-160-90, рыжий

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16975652

      Характеристики

      Производитель
      		Агригазполимер
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тройник канализационный Агригазполимер 160-160-90° наружный рыжий. Страна-производитель - Россия. Тройники канализационные Агригазполимер производятся из поливинилхлорида. Цвет рыжий. Они предназначены для монтажа канализационных систем снаружи дома. Тройники данной модели устойчивы к воздействию агрессивных веществ и коррозии. Тройники Агригазполимер применяются в жилых и нежилых помещениях. Продукция Агригазполимер отличается высоким качеством и длительным сроком службы.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы