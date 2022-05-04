Тройник Altstream 20*1/2F*20 ВР м/п(уп.16 шт) 002040303
Арт. X1691310245
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|винтовое
- Фитинги Altstream предназначены для соединения труб при монтаже систем водоснабжения, отопления, кондиционирования воздуха и технологических трубопроводов. Латунные фитинги Altstream надежны в эксплуатации и не требуют специальных инструментов при монтаже.
Преимущества
- Надежность
- Изностойкость