Преимущества

Износостойкость

Надежность

Тройник Altstream переходной в.р. 3/4*1/2*3/4 003040201 предназначен для соединения труб при монтаже систем водоснабжения, отопления, кондиционирования воздуха и технологических трубопроводов. Латунные фитинги Altstream надежны в эксплуатации и не требуют специальных инструментов при монтаже.