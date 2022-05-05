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Тройник Altstream переходной в.р. 3/4*1/2*3/4 003040201
5.0
2
250 ₽
Латунные тройники
    Тройник Altstream переходной в.р. 3/4*1/2*3/4 003040201
    Арт. X1691385932
    5.0
    2
    Тройник Altstream переходной в.р. 3/4*1/2*3/4 003040201

      Тройник Altstream переходной в.р. 3/4*1/2*3/4 003040201

      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691385932
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тройник Altstream переходной в.р. 3/4*1/2*3/4 003040201 предназначен для соединения труб при монтаже систем водоснабжения, отопления, кондиционирования воздуха и технологических трубопроводов. Латунные фитинги Altstream надежны в эксплуатации и не требуют специальных инструментов при монтаже.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Надежность