Тройник Altstream переходной в.р. 3/4*1/2*3/4 003040201
Арт. X1691385932
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|тройник
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Тип соединения
|резьбовое
- Тройник Altstream переходной в.р. 3/4*1/2*3/4 003040201 предназначен для соединения труб при монтаже систем водоснабжения, отопления, кондиционирования воздуха и технологических трубопроводов. Латунные фитинги Altstream надежны в эксплуатации и не требуют специальных инструментов при монтаже.
Преимущества
- Износостойкость
- Надежность