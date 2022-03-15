Тройник Gardena Профи 02834-20.000.00
Арт. X19031850262
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|распределитель
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Наличие резьбы
|Нет
- Тройник «Профи» Gardena Maxi-Flow 02834-20.000.00 является частью системы Gardena Maxi-Flow и предназначен для соединения одновременно трех шлангов, позволяя таким образом значительно увеличить площадь поливаемой почвы или подключить одновременно 2 насоса для более обширного полива. Присоединяется через коннектор Gardena Maxi-Flow, разделяя на два выхода для подключения обычных коннекторов. Надежно фиксирует шланги между собой, исключая вылетание. Соединитель выполнен из высокопрочного материала, что гарантирует длительный срок эксплуатации.