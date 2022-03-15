Тройник Gardena Профи 02834-20.000.00

Тройник «Профи» Gardena Maxi-Flow 02834-20.000.00 является частью системы Gardena Maxi-Flow и предназначен для соединения одновременно трех шлангов, позволяя таким образом значительно увеличить площадь поливаемой почвы или подключить одновременно 2 насоса для более обширного полива. Присоединяется через коннектор Gardena Maxi-Flow, разделяя на два выхода для подключения обычных коннекторов. Надежно фиксирует шланги между собой, исключая вылетание. Соединитель выполнен из высокопрочного материала, что гарантирует длительный срок эксплуатации.