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Тройник Gardena Профи 02834-20.000.00
4.5
2
392 ₽
Тройники
    Тройник Gardena Профи 02834-20.000.00
    Арт. X19031850262
    4.5
    2
    Тройник Gardena Профи 02834-20.000.00
    Тройник Gardena Профи 02834-20.000.00
      Тройник Gardena Профи 02834-20.000.00
      Тройник Gardena Профи 02834-20.000.00

      Тройник Gardena Профи 02834-20.000.00

      392 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X19031850262
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		распределитель
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      392 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тройник «Профи» Gardena Maxi-Flow 02834-20.000.00 является частью системы Gardena Maxi-Flow и предназначен для соединения одновременно трех шлангов, позволяя таким образом значительно увеличить площадь поливаемой почвы или подключить одновременно 2 насоса для более обширного полива. Присоединяется через коннектор Gardena Maxi-Flow, разделяя на два выхода для подключения обычных коннекторов. Надежно фиксирует шланги между собой, исключая вылетание. Соединитель выполнен из высокопрочного материала, что гарантирует длительный срок эксплуатации.