Тройник Grinda 8-426339
Арт. X19031850244
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|тройник для шлангов
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Наличие резьбы
|Нет
- Тройник GRINDA 8-426339_z01 используется для разветвления поливочного шланга с помощью соединителей и расширения зоны полива.
Преимущества
- Изготовлен из специального ударопрочного пластика в сочетании с термопластичной резиной
- Высококачественные материалы являются гарантией надежности и устойчивости к влаге и высокому давлению
- Легко устанавливается без использования специального оборудования
- Имеет длительный срок эксплуатации
- Диаметр 1/2"