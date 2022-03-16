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Тройник Grinda 8-426339
5.0
2
Найти аналог
Фитинги для шлангов и систем полива
    Тройник Grinda 8-426339
    Арт. X19031850244
    5.0
    2
    Тройник Grinda 8-426339

      Тройник Grinda 8-426339

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850244
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Grinda
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		тройник для шлангов
      Наличие резьбы
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тройник GRINDA 8-426339_z01 используется для разветвления поливочного шланга с помощью соединителей и расширения зоны полива.

        Преимущества

        • Изготовлен из специального ударопрочного пластика в сочетании с термопластичной резиной
        • Высококачественные материалы являются гарантией надежности и устойчивости к влаге и высокому давлению
        • Легко устанавливается без использования специального оборудования
        • Имеет длительный срок эксплуатации
        • Диаметр 1/2"