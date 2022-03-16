Преимущества

Изготовлен из специального ударопрочного пластика в сочетании с термопластичной резиной

Высококачественные материалы являются гарантией надежности и устойчивости к влаге и высокому давлению

Легко устанавливается без использования специального оборудования

Имеет длительный срок эксплуатации

Диаметр 1/2"

Тройник GRINDA 8-426339_z01 используется для разветвления поливочного шланга с помощью соединителей и расширения зоны полива.