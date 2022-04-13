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Тройник с шаровым клапаном для подключения водоочистителя 0347 (1/2"x1/2"x1/4")
5.0
2
1 360 ₽
Латунные шаровые краны
    Тройник с шаровым клапаном для подключения водоочистителя 0347 (1/2"x1/2"x1/4")
    Арт. X16910813
    5.0
    2
    Тройник с шаровым клапаном для подключения водоочистителя 0347 (1/2"x1/2"x1/4")

      Тройник с шаровым клапаном для подключения водоочистителя 0347 (1/2"x1/2"x1/4")

      1 360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910813
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Газовый
      		Нет
      Назначение
      		для водоснабжения
      Все характеристики
      1 360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Узел подключения к водопроводу представляет собой соединительный фитинг с вентилем перекрытия подачи воды.

        Преимущества

        • Для изготовления используется качественный исходный материал, структура которого практически не подвержена разрушительному воздействию коррозии и окружающей среды
        • Идеальная резьба, точные размеры и простой процесс установки
        • Благодаря компактным габаритным размерам пользователь может легко осуществить монтаж