Тройник с шаровым клапаном для подключения водоочистителя 0347 (1/2"x1/2"x1/4")
Арт. X16910813
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Газовый
|Нет
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Назначение
|для водоснабжения
- Узел подключения к водопроводу представляет собой соединительный фитинг с вентилем перекрытия подачи воды.
Преимущества
- Для изготовления используется качественный исходный материал, структура которого практически не подвержена разрушительному воздействию коррозии и окружающей среды
- Идеальная резьба, точные размеры и простой процесс установки
- Благодаря компактным габаритным размерам пользователь может легко осуществить монтаж