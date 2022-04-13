Тройник с шаровым клапаном для подключения водоочистителя 0347 (1/2"x1/2"x1/4")

Преимущества

Для изготовления используется качественный исходный материал, структура которого практически не подвержена разрушительному воздействию коррозии и окружающей среды

Идеальная резьба, точные размеры и простой процесс установки

Благодаря компактным габаритным размерам пользователь может легко осуществить монтаж

Узел подключения к водопроводу представляет собой соединительный фитинг с вентилем перекрытия подачи воды.