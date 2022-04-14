Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пластиковый тройник для плоского воздуховода Эра 620ТПП, 60x204 мм
5.0
2
340 ₽
Пластиковые тройники вентиляционные прямоугольные
    Пластиковый тройник для плоского воздуховода Эра 620ТПП, 60x204 мм
    Арт. X699145441935815
    5.0
    2
    Пластиковый тройник для плоского воздуховода Эра 620ТПП, 60x204 мм

      Пластиковый тройник для плоского воздуховода Эра 620ТПП, 60x204 мм

      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145441935815
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.34
      Все характеристики
      340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Пластиковый тройник для плоского воздуховода Эра 620ТПП, 60x204 мм - применяется для организации сложных систем вентиляции, отводов. Предназначен для формирования узлов ответвлений приточных или вытяжных вентиляционных систем. C каналами соответствующего сечения соединяется напрямую.

        Преимущества

        • Изготовлен из пластика белого цвета
        • Позволяет соединить три плоских канала одного сечения под углом 90°
        • Присоединительное сечение 204х60 мм