Пластиковый тройник для плоского воздуховода Эра 620ТПП, 60x204 мм
Арт. X699145441935815
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Вес, кг
|0.34
- Пластиковый тройник для плоского воздуховода Эра 620ТПП, 60x204 мм - применяется для организации сложных систем вентиляции, отводов. Предназначен для формирования узлов ответвлений приточных или вытяжных вентиляционных систем. C каналами соответствующего сечения соединяется напрямую.
Преимущества
- Изготовлен из пластика белого цвета
- Позволяет соединить три плоских канала одного сечения под углом 90°
- Присоединительное сечение 204х60 мм