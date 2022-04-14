Преимущества

Изготовлен из пластика белого цвета

Позволяет соединить три плоских канала одного сечения под углом 90°

Присоединительное сечение 204х60 мм

Пластиковый тройник для плоского воздуховода Эра 620ТПП, 60x204 мм - применяется для организации сложных систем вентиляции, отводов. Предназначен для формирования узлов ответвлений приточных или вытяжных вентиляционных систем. C каналами соответствующего сечения соединяется напрямую.