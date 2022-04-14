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Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 16ТП, 160 мм
5.0
2
380 ₽
Круглые тройники вентиляционные пластиковые
    Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 16ТП, 160 мм
    Арт. X699145441569614
    5.0
    2
    Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 16ТП, 160 мм
    Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 16ТП, 160 мм
    Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 16ТП, 160 мм
      Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 16ТП, 160 мм
      Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 16ТП, 160 мм
      Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 16ТП, 160 мм

      Пластиковый тройник для круглых воздуховодов Эра 16ТП, 160 мм

      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145441569614
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Вес, кг
      		0.31
      Все характеристики
      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Пластиковый тройник для круглых воздуховодов ЭРА 16ТП, 160 мм - применяется для организации сложных систем вентиляции, отводов. Предназначен для формирования узлов ответвлений приточных или вытяжных вентиляционных систем. C каналами соответствующего диаметра соединяется напрямую.

        Преимущества

        • Изготовлен из пластика белого цвета
        • Позволяет соединить 3 воздуховода одного диаметра под углом 90°
        • Присоединительный диаметр - 160 мм