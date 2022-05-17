Двухплоскостной тройник Tebo 015040802 (25 мм)

Двухплоскостной тройник TEBO 25 мм изготовлен из полипропилена и используется в качестве соединительного устройства для труб. Присоединяется сварочным методом. Оснащенный двумя плоскостями, фитинг отлично подойдет для углового соединения. Достоинством тройника TEBO 015040802 25 мм, помимо его устойчивости к износу и ржавлению, является его безопасность: при нагревании или повышении давления он не выделяет вредоносных соединений. Фитинг может применяться в отопительных системах, трубопроводах для снабжения водой и теплом зданий различного назначения.

Преимущества двухплоскостного тройника TEBO 015040802:

Прочный;

Твердый;

Легко монтируется;

Не ржавеет;

Не образует конденсата;

Не выделяет токсичных веществ.

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