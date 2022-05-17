Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Двухплоскостной тройник Tebo 015040802 (25 мм)
5.0
2
20 ₽
Полипропиленовые тройники
    Двухплоскостной тройник Tebo 015040802 (25 мм)
    Арт. X1691310276
    5.0
    2
    Двухплоскостной тройник Tebo 015040802 (25 мм)

      Двухплоскостной тройник Tebo 015040802 (25 мм)

      20 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691310276
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Турция
      Тип фитинга
      		тройник
      Тип соединения
      		сварка
      Все характеристики
      20 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Двухплоскостной тройник TEBO 25 мм изготовлен из полипропилена и используется в качестве соединительного устройства для труб. Присоединяется сварочным методом. Оснащенный двумя плоскостями, фитинг отлично подойдет для углового соединения. Достоинством тройника TEBO 015040802 25 мм, помимо его устойчивости к износу и ржавлению, является его безопасность: при нагревании или повышении давления он не выделяет вредоносных соединений. Фитинг может применяться в отопительных системах, трубопроводах для снабжения водой и теплом зданий различного назначения.

        Преимущества двухплоскостного тройника TEBO 015040802:

        • Прочный;
        • Твердый;
        • Легко монтируется;
        • Не ржавеет;
        • Не образует конденсата;
        • Не выделяет токсичных веществ.

        Комплектация:

        • Тройник;
        • Упаковка.