Трос буксировочный для автомобиля 10 тонн STELS Россия, длина 5м

Трос буксировочный 10 тонн, 2 крюка, сумка на молнии STELS Россия
Арт. mir-instrumenta_27480
Характеристики
|
Производитель
|
Тип
|с крюками, ленточный (плоский)
|
Длина, м
|5
|
Цвет
|оранжевый
|
Вес, кг
|0.652
- Буксировочный трос Stels 54383 с 2 крюками, в сумке на молнии, используется для буксировки на гибкой сцепке автомобилей весом до 10 тонн. Он выручит водителей грузовых автомобилей при попадании в сложную ситуацию на дороге: если закончилось топливо, сломался двигатель, застряли колеса и т.д.
Преимущества
- Высокий ресурс — трос из морозостойкого авиационного капрона устойчив к резким перепадам температур, влажности и не растягивается в процессе эксплуатации
- Качественное исполнение — приспособление изготовлено согласно требованиям ПДД и основным положениям допуска ТС к эксплуатации
- Длина 5 м — автомобиль находится на оптимальном расстоянии от буксировочной машины
- Удобный зацеп — трос оснащен двумя крюками, а его длина позволяет сделать дополнительную петлю
- Ярко-оранжевый цвет — изделие видно на дороге, что обеспечивает дополнительную безопасность буксировки
- Удобство транспортировки и хранения — приспособление ленточного типа легко сматывается в рулон и убирается в сумку