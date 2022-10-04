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Трос буксировочный для автомобиля 10 тонн STELS Россия, длина 5м
5.0
1
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Буксировочные тросы
    Трос буксировочный 10 тонн, 2 крюка, сумка на молнии STELS Россия
    Арт. mir-instrumenta_27480
    5.0
    1
    Трос буксировочный для автомобиля 10 тонн STELS Россия, длина 5м
    Трос буксировочный для автомобиля 10 тонн STELS Россия, длина 5м
    Трос буксировочный для автомобиля 10 тонн STELS Россия, длина 5м
    Трос буксировочный для автомобиля 10 тонн STELS Россия, длина 5м
    Трос буксировочный для автомобиля 10 тонн STELS Россия, длина 5м
    Трос буксировочный для автомобиля 10 тонн STELS Россия, длина 5м
      Трос буксировочный для автомобиля 10 тонн STELS Россия, длина 5м
      Трос буксировочный для автомобиля 10 тонн STELS Россия, длина 5м
      Трос буксировочный для автомобиля 10 тонн STELS Россия, длина 5м
      Трос буксировочный для автомобиля 10 тонн STELS Россия, длина 5м
      Трос буксировочный для автомобиля 10 тонн STELS Россия, длина 5м
      Трос буксировочный для автомобиля 10 тонн STELS Россия, длина 5м

      Трос буксировочный 10 тонн, 2 крюка, сумка на молнии STELS Россия

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. mir-instrumenta_27480
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stels
      Тип
      		с крюками, ленточный (плоский)
      Длина, м
      		5
      Цвет
      		оранжевый
      Вес, кг
      		0.652
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Буксировочный трос Stels 54383 с 2 крюками, в сумке на молнии, используется для буксировки на гибкой сцепке автомобилей весом до 10 тонн. Он выручит водителей грузовых автомобилей при попадании в сложную ситуацию на дороге: если закончилось топливо, сломался двигатель, застряли колеса и т.д.

        Преимущества

        • Высокий ресурс — трос из морозостойкого авиационного капрона устойчив к резким перепадам температур, влажности и не растягивается в процессе эксплуатации
        • Качественное исполнение — приспособление изготовлено согласно требованиям ПДД и основным положениям допуска ТС к эксплуатации
        • Длина 5 м — автомобиль находится на оптимальном расстоянии от буксировочной машины
        • Удобный зацеп — трос оснащен двумя крюками, а его длина позволяет сделать дополнительную петлю
        • Ярко-оранжевый цвет — изделие видно на дороге, что обеспечивает дополнительную безопасность буксировки
        • Удобство транспортировки и хранения — приспособление ленточного типа легко сматывается в рулон и убирается в сумку