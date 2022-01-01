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Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли STELS Россия, длина 5 м
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Буксировочные тросы
    Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии STELS Россия
    Арт. mir-instrumenta_13526
    Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли STELS Россия, длина 5 м
    Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли STELS Россия, длина 5 м
    Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли STELS Россия, длина 5 м
    Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли STELS Россия, длина 5 м

    Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии STELS Россия

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. mir-instrumenta_13526

    Характеристики

    Производитель
    		Stels
    Тип
    		петлевой, ленточный (плоский)
    Длина, м
    		5
    Цвет
    		оранжевый
    Вес, кг
    		0.4
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Буксировочный трос Stels 54384 с 2 петлями, в сумке на молнии, используется для буксировки на гибкой сцепке автомобилей весом до 12 тонн. Он выручит водителей грузовых автомобилей при попадании в сложную ситуацию на дороге: если закончилось топливо, сломался двигатель, застряли колеса и т.д.

      Преимущества

      • Высокий ресурс — трос из морозостойкого авиационного капрона устойчив к резким перепадам температур, влажности и не растягивается в процессе эксплуатации
      • Качественное исполнение — приспособление изготовлено согласно требованиям ПДД и основным положениям допуска ТС к эксплуатации
      • Длина 5 м — автомобиль находится на оптимальном расстоянии от буксировочной машины
      • Удобный зацеп — трос оснащен двумя петлями, а его длина позволяет сделать дополнительную петлю
      • Ярко-оранжевый цвет — изделие видно на дороге, что обеспечивает дополнительную безопасность буксировки
      • Удобство транспортировки и хранения — приспособление ленточного типа легко сматывается в рулон и убирается в сумку