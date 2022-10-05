Трос буксировочный для автомобиля 7 тонн STELS Россия, длина 5м

Преимущества

Высокий ресурс — трос из морозостойкого авиационного капрона устойчив к резким перепадам температур, влажности и не растягивается в процессе эксплуатации

Качественное исполнение — приспособление изготовлено согласно требованиям ПДД и основным положениям допуска ТС к эксплуатации

Длина 5 м — автомобиль находится на оптимальном расстоянии от буксировочной машины

Удобный зацеп — трос оснащен двумя крюками, а его длина позволяет сделать дополнительную петлю

Ярко-оранжевый цвет — изделие видно на дороге, что обеспечивает дополнительную безопасность буксировки

Удобство транспортировки и хранения — приспособление ленточного типа легко сматывается в рулон и убирается в сумку

Буксировочный трос Stels 54382 с 2 крюками, в сумке на молнии, используется для буксировки на гибкой сцепке автомобилей весом до 7 тонн. Он выручит водителей грузовых автомобилей при попадании в сложную ситуацию на дороге: если закончилось топливо, сломался двигатель, застряли колеса и т.д.