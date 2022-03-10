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Трос буксировочный Stels 54381, 5 т
5.0
2
540 ₽
Буксировочные тросы
    Трос буксировочный Stels 54381, 5 т
    Арт. Х1322104
    5.0
    2
    Трос буксировочный Stels 54381, 5 т
    Трос буксировочный Stels 54381, 5 т
    Трос буксировочный Stels 54381, 5 т
      Трос буксировочный Stels 54381, 5 т
      Трос буксировочный Stels 54381, 5 т
      Трос буксировочный Stels 54381, 5 т

      Трос буксировочный Stels 54381, 5 т

      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1322104
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stels
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		с крюками, ленточный (плоский)
      Грузоподъемность, т
      		5
      Все характеристики
      540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Буксировочный трос 5 м 5 тонн, 2 крюка, сумка на молнии STELS 54381 удобен в использовании и прост для транспортировки. Два крюка упрощают зацепление - при необходимости длины троса достаточно, чтобы сделать дополнительную петлю

        Преимущества

        • Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона
        • Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению влажности и температуры
        • На протяжении всего срока службы не меняют свои линейные размеры
        • Имеют удобную индивидуальную упаковку для транспортировки и хранения
        • Изготовлены согласно требованиям правил дорожного движения и основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации