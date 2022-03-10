Трос буксировочный Stels 54381, 5 т
Арт. Х1322104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|с крюками, ленточный (плоский)
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Грузоподъемность, т
|5
- Буксировочный трос 5 м 5 тонн, 2 крюка, сумка на молнии STELS 54381 удобен в использовании и прост для транспортировки. Два крюка упрощают зацепление - при необходимости длины троса достаточно, чтобы сделать дополнительную петлю
Преимущества
- Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона
- Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению влажности и температуры
- На протяжении всего срока службы не меняют свои линейные размеры
- Имеют удобную индивидуальную упаковку для транспортировки и хранения
- Изготовлены согласно требованиям правил дорожного движения и основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации