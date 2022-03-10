Трос буксировочный Stels 54381, 5 т

Преимущества

Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона

Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению влажности и температуры

На протяжении всего срока службы не меняют свои линейные размеры

Имеют удобную индивидуальную упаковку для транспортировки и хранения

Изготовлены согласно требованиям правил дорожного движения и основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации

Буксировочный трос 5 м 5 тонн, 2 крюка, сумка на молнии STELS 54381 удобен в использовании и прост для транспортировки. Два крюка упрощают зацепление - при необходимости длины троса достаточно, чтобы сделать дополнительную петлю