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Стальной трос Зубр 4-304110-03, 3 мм, 200 м
5.0
2
30 ₽
Тросы для лебедок
    Стальной трос Зубр 4-304110-03, 3 мм, 200 м
    Арт. X169139206
    5.0
    2
    Стальной трос Зубр 4-304110-03, 3 мм, 200 м
    Стальной трос Зубр 4-304110-03, 3 мм, 200 м
    Стальной трос Зубр 4-304110-03, 3 мм, 200 м
    Стальной трос Зубр 4-304110-03, 3 мм, 200 м
    Стальной трос Зубр 4-304110-03, 3 мм, 200 м
      Стальной трос Зубр 4-304110-03, 3 мм, 200 м
      Стальной трос Зубр 4-304110-03, 3 мм, 200 м
      Стальной трос Зубр 4-304110-03, 3 мм, 200 м
      Стальной трос Зубр 4-304110-03, 3 мм, 200 м
      Стальной трос Зубр 4-304110-03, 3 мм, 200 м

      Стальной трос Зубр 4-304110-03, 3 мм, 200 м

      30 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X169139206
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр троса, мм
      		3
      Материал
      		сталь
      Все характеристики
      30 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трос стальной DIN 3055 Зубр 4-304110-03 предназначен для перемещения грузов и их подъема на нужную высоту с помощью различных грузоподъемных устройств. Соответствуют стандарту DIN 3055, имеют структуру 6х7 (6 прядей, обвитых вокруг сердечника, по 7 проволок в каждой пряди). Для использования в бытовых нуждах и при проведении строительных работ для буксировки, а также в качестве подвесок, растяжек и т.п. Не использовать в грузоподъемных механизмах, для перемещения грузов и при такелажных работах

        Преимущества

        • Выдерживают большие нагрузки при деформации и растяжении
        • Незаменимы при проведении сложных строительных и ремонтных работ
        • Цинковое покрытие надежно защищает от коррозии