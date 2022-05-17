Стальной трос Зубр 4-304110-03, 3 мм, 200 м
Арт. X169139206
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр троса, мм
|3
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Материал
|сталь
- Трос стальной DIN 3055 Зубр 4-304110-03 предназначен для перемещения грузов и их подъема на нужную высоту с помощью различных грузоподъемных устройств. Соответствуют стандарту DIN 3055, имеют структуру 6х7 (6 прядей, обвитых вокруг сердечника, по 7 проволок в каждой пряди). Для использования в бытовых нуждах и при проведении строительных работ для буксировки, а также в качестве подвесок, растяжек и т.п. Не использовать в грузоподъемных механизмах, для перемещения грузов и при такелажных работах
Преимущества
- Выдерживают большие нагрузки при деформации и растяжении
- Незаменимы при проведении сложных строительных и ремонтных работ
- Цинковое покрытие надежно защищает от коррозии