Стальной трос Зубр 4-304110-04, 4 мм, 200 м

Преимущества

Выдерживают большие нагрузки при деформации и растяжении

Незаменимы при проведении сложных строительных и ремонтных работ

Цинковое покрытие надежно защищает от коррозии

Стальной трос Зубр DIN 3055, оцинкованная сталь, синтетическая сердцевина, d=4мм, L=200м 4-304110-04 предназначен для перемещения грузов и их подъема на нужную высоту с помощью различных грузоподъемных устройств. Соответствуют стандарту DIN 3055, имеют структуру 6х7 (6 прядей, обвитых вокруг сердечника, по 7 проволок в каждой пряди). Для использования в бытовых нуждах и при проведении строительных работ для буксировки, а также в качестве подвесок, растяжек и т.п. Не использовать в грузоподъемных механизмах, для перемещения грузов и при такелажных работах