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Трос Jet WR-75A JE286574 (для JG-75A, длина 20 м)
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Тросы для лебедок
    Трос Jet WR-75A JE286574 (для JG-75A, длина 20 м)
    Арт. Х12403648
    Трос Jet WR-75A JE286574 (для JG-75A, длина 20 м)

      Трос Jet WR-75A JE286574 (для JG-75A, длина 20 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403648

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Цвет
      		серый
      Диаметр троса, мм
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трос для тяговой лебедки JG-75A JET WR-0.75T-20m 286574 оснащается крюком с предохранительной скобой, что обеспечивает надежное сцепление с грузом.

        Преимущества

        • Модель отличается малым коэффициентом растяжения и высокой прочностью, что гарантирует долгий срок службы
        • Материал троса - сталь
        • Длина изделия составляет 20 метров
        • Вес - 6.5 кг