Трос Jet WR-75A JE286574 (для JG-75A, длина 20 м)

Преимущества

Модель отличается малым коэффициентом растяжения и высокой прочностью, что гарантирует долгий срок службы

Материал троса - сталь

Длина изделия составляет 20 метров

Вес - 6.5 кг

Трос для тяговой лебедки JG-75A JET WR-0.75T-20m 286574 оснащается крюком с предохранительной скобой, что обеспечивает надежное сцепление с грузом.