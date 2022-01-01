Трос Jet WR-75A JE286574 (для JG-75A, длина 20 м)
Арт. Х12403648
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Цвет
|серый
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Диаметр троса, мм
|8
- Трос для тяговой лебедки JG-75A JET WR-0.75T-20m 286574 оснащается крюком с предохранительной скобой, что обеспечивает надежное сцепление с грузом.
Преимущества
- Модель отличается малым коэффициентом растяжения и высокой прочностью, что гарантирует долгий срок службы
- Материал троса - сталь
- Длина изделия составляет 20 метров
- Вес - 6.5 кг