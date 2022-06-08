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Трос нерж. 3 мм, бухта 250 м АРТ 8379 А2 7х7, вес 8.8 кг
5.0
1
40 ₽
Тросы для лебедок
    Трос нерж. 3 мм (бухта 250 м) АРТ 8379 А2 7х7
    Арт. О00000003638
    5.0
    1
    Трос нерж. 3 мм, бухта 250 м АРТ 8379 А2 7х7, вес 8.8 кг

      Трос нерж. 3 мм (бухта 250 м) АРТ 8379 А2 7х7

      40 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003638
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		250
      Цвет
      		серый
      Все характеристики
      40 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трос из нержавеющий стали АРТ 8379 7х7 А-2 Данное изделие изготовлено из стали AISI 316, структура которой гарантирует большую эластичность по сравнению с обычными или гальванизированными стальными тросами. Тросы из нержавеющей стали отлично справляются с нагрузками на растяжение, что положительно сказывается на их прочности. Они в совершенстве подходят для подвесной и натяжной конструкции, а также могут применяться в конструкциях, как внутреннего использования, так и наружного. Вес погонного метра троса 0.035 кг

        Преимущества

        • Данный трос состоит из семи семижильных проволок (7х7), что обеспечивает среднюю жесткость
        • Канат 7х7 выполнен из нержавеющей стали А2 (AISI 304) и А4 (AISI 316), в соответствии со стандартом DIN 3055