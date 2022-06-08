Трос нерж. 3 мм, бухта 250 м АРТ 8379 А2 7х7, вес 8.8 кг

Преимущества

Данный трос состоит из семи семижильных проволок (7х7), что обеспечивает среднюю жесткость

Канат 7х7 выполнен из нержавеющей стали А2 (AISI 304) и А4 (AISI 316), в соответствии со стандартом DIN 3055

Трос из нержавеющий стали АРТ 8379 7х7 А-2 Данное изделие изготовлено из стали AISI 316, структура которой гарантирует большую эластичность по сравнению с обычными или гальванизированными стальными тросами. Тросы из нержавеющей стали отлично справляются с нагрузками на растяжение, что положительно сказывается на их прочности. Они в совершенстве подходят для подвесной и натяжной конструкции, а также могут применяться в конструкциях, как внутреннего использования, так и наружного. Вес погонного метра троса 0.035 кг