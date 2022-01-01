Трос буксировочный New Galaxy, 773007, с крюками, 5 т, 5 м

Преимущества

Надежность

Тяговая нагрузка до 5 тонн

Долгий срок службы

Буксировочный трос – это предмет, который обязательно должен быть в багажнике любого автомобиля. Прочный и долговечный, поможет не только в случае поломки отбуксировать автомобиль, но и вытащить застрявшую машину из снега или грязи.