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Трос буксировочный New Galaxy, 773007, с крюками, 5 т, 5 м
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Буксировочные тросы
    Трос буксировочный New Galaxy, 773007, с крюками, 5 т, 5 м
    Арт. Х1322302
    Трос буксировочный New Galaxy, 773007, с крюками, 5 т, 5 м

      Трос буксировочный New Galaxy, 773007, с крюками, 5 т, 5 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1322302

      Характеристики

      Производитель
      		New Galaxy
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		с крюками, ленточный (плоский)
      Грузоподъемность, т
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Буксировочный трос – это предмет, который обязательно должен быть в багажнике любого автомобиля. Прочный и долговечный, поможет не только в случае поломки отбуксировать автомобиль, но и вытащить застрявшую машину из снега или грязи.

        Преимущества

        • Надежность
        • Тяговая нагрузка до 5 тонн
        • Долгий срок службы