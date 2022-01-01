Трос буксировочный New Galaxy, 773007, с крюками, 5 т, 5 м
Арт. Х1322302
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|с крюками, ленточный (плоский)
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Грузоподъемность, т
|5
- Буксировочный трос – это предмет, который обязательно должен быть в багажнике любого автомобиля. Прочный и долговечный, поможет не только в случае поломки отбуксировать автомобиль, но и вытащить застрявшую машину из снега или грязи.
Преимущества
- Надежность
- Тяговая нагрузка до 5 тонн
- Долгий срок службы