Трос сантехнический с вращающейся ручкой ф6 3м
Арт. О00000014769
Характеристики
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Тип
|сантехнический трос
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Материал
|сталь
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Длина, м
|3
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Диаметр, мм
|6
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Наличие насадки
|Нет
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- Сантехнический трос Зубр МАСТЕР 6 мм, 3 м 51902-03 используется для прочистки канализационных и других труб от засоров, вызванных различными отложениями в виде жира, косметических средств, волос, устраняя даже застарелые засоры. С помощью троса достигается высоко эффективная работа путем передачи крутящего момента от рукоятки по всей длине конструкции. Приспособление отличается высокой прочностью и упругостью, а удобная ручка обеспечит максимальное удобство при работе с приспособлением. Трос просто необходимо иметь в каждом доме, ведь с ним прочистка канализации становится легкой и быстрой, так как для его использования не нужно иметь специальных навыков.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы