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Трос сантехнический с вращающейся ручкой ф6 3м
Найти аналог
Тросы для прочистки канализации
    Трос сантехнический с вращающейся ручкой ф6 3м
    Арт. О00000014769
    Трос сантехнический с вращающейся ручкой ф6 3м

      Трос сантехнический с вращающейся ручкой ф6 3м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000014769

      Характеристики

      Тип
      		сантехнический трос
      Материал
      		сталь
      Длина, м
      		3
      Диаметр, мм
      		6
      Наличие насадки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сантехнический трос Зубр МАСТЕР 6 мм, 3 м 51902-03 используется для прочистки канализационных и других труб от засоров, вызванных различными отложениями в виде жира, косметических средств, волос, устраняя даже застарелые засоры. С помощью троса достигается высоко эффективная работа путем передачи крутящего момента от рукоятки по всей длине конструкции. Приспособление отличается высокой прочностью и упругостью, а удобная ручка обеспечит максимальное удобство при работе с приспособлением. Трос просто необходимо иметь в каждом доме, ведь с ним прочистка канализации становится легкой и быстрой, так как для его использования не нужно иметь специальных навыков.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы