Сантехнический трос ЗУБР Мастер 51902-05 (5 м, 6 мм)

Сантехнический трос Зубр МАСТЕР 6 мм, 5 м 51902-05 используется для прочистки канализационных и других труб от засоров, вызванных различными отложениями в виде жира, косметических средств, волос, устраняя даже застарелые засоры. С помощью троса достигается высоко эффективная работа путем передачи крутящего момента от рукоятки по всей длине конструкции. Приспособление отличается высокой прочностью и упругостью, а удобная ручка обеспечит максимальное удобство при работе с приспособлением. Трос просто необходимо иметь в каждом доме, ведь с ним прочистка канализации становится легкой и быстрой, так как не нужно иметь специальных навыков.



Преимущества