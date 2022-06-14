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Буксировочный трос Stels 54379, 3.5 т
5.0
3
383 ₽
490 ₽
Буксировочные тросы
    Буксировочный трос Stels 54379, 3.5 т
    Арт. Х1322103
    5.0
    3
    Буксировочный трос Stels 54379, 3.5 т
    Буксировочный трос Stels 54379, 3.5 т
      Буксировочный трос Stels 54379, 3.5 т
      Буксировочный трос Stels 54379, 3.5 т

      Буксировочный трос Stels 54379, 3.5 т

      • -107 ₽
      383 ₽
      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1322103
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stels
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип по нагрузке
      		буксировочный
      Макс. нагрузка, т
      		3.5
      Все характеристики
      • -107 ₽
      383 ₽
      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Буксировочный трос STELS 54379 предназначен для буксировки автомобилей и другого транспорта в случае возникновения неисправностей или поломки. Имеет 2 крюка и выдерживает нагрузку 3,5 тонны. Буксировочный трос необходимо иметь в багажнике каждому водителю, он занимает совсем немного места и способен выручить в сложной ситуации на дороге

        Преимущества

        • Изготовлен из авиационного капрона, который отличается повышенной прочностью и устойчивостью к морозам
        • Трос не подвержен неблагоприятным воздействиям окружающей среды, разрывам и истиранию
        • Сохраняет свою первоначальную длину и не растягивается в процессе эксплуатации
        • Выполнен в соответствии с правилами и нормами дорожного движения
        • Поставляется в индивидуальной упаковке на молнии, что облегчает его хранение и транспортировку
        • Длина 5 м