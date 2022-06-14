Буксировочный трос Stels 54379, 3.5 т
Арт. Х1322103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип по нагрузке
|буксировочный
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Макс. нагрузка, т
|3.5
- Буксировочный трос STELS 54379 предназначен для буксировки автомобилей и другого транспорта в случае возникновения неисправностей или поломки. Имеет 2 крюка и выдерживает нагрузку 3,5 тонны. Буксировочный трос необходимо иметь в багажнике каждому водителю, он занимает совсем немного места и способен выручить в сложной ситуации на дороге
Преимущества
- Изготовлен из авиационного капрона, который отличается повышенной прочностью и устойчивостью к морозам
- Трос не подвержен неблагоприятным воздействиям окружающей среды, разрывам и истиранию
- Сохраняет свою первоначальную длину и не растягивается в процессе эксплуатации
- Выполнен в соответствии с правилами и нормами дорожного движения
- Поставляется в индивидуальной упаковке на молнии, что облегчает его хранение и транспортировку
- Длина 5 м