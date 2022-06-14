Буксировочный трос Stels 54379, 3.5 т

Преимущества

Изготовлен из авиационного капрона, который отличается повышенной прочностью и устойчивостью к морозам

Трос не подвержен неблагоприятным воздействиям окружающей среды, разрывам и истиранию

Сохраняет свою первоначальную длину и не растягивается в процессе эксплуатации

Выполнен в соответствии с правилами и нормами дорожного движения

Поставляется в индивидуальной упаковке на молнии, что облегчает его хранение и транспортировку

Длина 5 м

Буксировочный трос STELS 54379 предназначен для буксировки автомобилей и другого транспорта в случае возникновения неисправностей или поломки. Имеет 2 крюка и выдерживает нагрузку 3,5 тонны. Буксировочный трос необходимо иметь в багажнике каждому водителю, он занимает совсем немного места и способен выручить в сложной ситуации на дороге