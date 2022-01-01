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Трос газа Stihl BT360 4308 180 1101
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Гибкие валы для триммеров
    Трос газа Stihl BT360 4308 180 1101
    Арт. 718852

      Трос газа Stihl BT360 4308 180 1101

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 718852

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Купить трос Stihl газа bt360 4308 180 1101

        Трос Stihl газа BT360 4308 180 1101 – это деталь, предназначенная для интеграции на смену пришедшим в негодность комплектующим. Детали производства бренда STIHL отличаются высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после их установки у вас не будет причин бояться за продуктивность: Гибкие валы от бренда STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества. Цена, которая составляет 349 р. на данную запасную часть вызвана употреблением надежных материалов.

        Перед заказом проконсультируйтесь, совместимы ли выбранные вами Гибкие валы с моделью вашего инструмента. Вы можете произвести замену своими силами, однако мы рекомендуем обратиться в наш сервисный центр: наши специалисты интегрируют Гибкие валы в вашу технику.

        Трос Stihl газа BT360 4308 180 1101 у вас есть возможность приобрести в «Бигам» по выгодной цене в 349 р. Чтобы оформить заказ, позвоните по телефону 8 800 555 69 73. Доставка осуществляется в любой населенный пункт России. В то же время вы можете забрать заказ самостоятельно из нашего магазина розничной продажи в одном из городов присутствия – это бесплатно при любой сумме оформленного заказа. Если вас интересуют услуги покупки, а также замены деталей в фирменном центре сервисного обслуживания, позвоните менеджеру по номеру телефона 8 800 555 69 73. В нашем интернет-магазине трос Stihl газа bt360 4308 180 1101 от поставщиков или же изготовителя – марки STIHL.