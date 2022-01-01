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Трос газа с проводами Stihl FS120-480 4128 180 1112
Найти аналог
Гибкие валы для триммеров
    Трос газа с проводами Stihl FS120-480 4128 180 1112
    Арт. X3875462558

      Трос газа с проводами Stihl FS120-480 4128 180 1112

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3875462558

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Заказать трос газа с проводами Stihl fs120-480 4128 180 1112

        Трос газа с проводами STIHL FS120-480 4128 180 1112 представляет собой деталь, которая используется с целью установки на смену износившимся комплектующим. Детали от торговой марки STIHL выгодно выделяются на фоне конкурентов износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их замены у вас не будет причин переживать за продуктивность: Гибкие валы от торговой марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения. Стоимость, составляющая 1 047 р. на эту запасную часть объясняется употреблением высококлассных ресурсов.

        Перед заказом узнайте, обладают ли совместимостью выбранные Гибкие валы с вашим инструментом. Вы можете провести техническое обслуживание собственноручно, однако мы предоставляем возможность вам обратиться в сервисный центр «Бигам»: наши специалисты интегрируют Гибкие валы в вашу технику.

        Трос газа с проводами STIHL FS120-480 4128 180 1112 у вас есть возможность заказать в «Бигам» по цене в 1 047 р. Для покупки заполните форму на нашем сайте. Мы доставляем продукцию по всей территории РФ. Кроме того, мы предоставляем самовывоз из магазина розничной торговли «Бигам» в одном из городов присутствия – это бесплатно при любой суммарной стоимости заказа. Если вас интересуют услуги заказа, а также монтажа в центре сервисного обслуживания, позвоните менеджеру по телефону 8 800 555 69 73. Мы предоставляем трос газа с проводами Stihl fs120-480 4128 180 1112 от надежных дистрибьюторов или самого производителя – бренда STIHL.