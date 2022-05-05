Труба медная 3/8" (бухта 15м) НС-1104977

Преимущества

Высокая теплопроводность

Неизменность механических свойств в широком интервале температур

Химическая инертность

Высокая чистота внутренней стороны

Гладкая внутренняя поверхность позволяет иметь высокую скорость потока

При монтаже оборудования систем кондиционирования воздуха, используются отожженые дюймовые медные трубы. Продукция производится в соответствии с европейским стандартом EN 12735-1. Содержание меди не менее 99,9%. Каждая бухта упакована в герметичную полиэтиленовую пленку и имеет на концах трубы заглушки, для исключения попадания внутрь пыли и грязи. На поверхности трубы нанесена заводская маркировка с техническими характеристиками.