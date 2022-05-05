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Труба медная 3/8" (бухта 15м) НС-1104977
5.0
2
4 500 ₽
Медные трубы
    Труба медная 3/8" (бухта 15м) НС-1104977
    Арт. X69932
    5.0
    2
    Труба медная 3/8" (бухта 15м) НС-1104977

      Труба медная 3/8" (бухта 15м) НС-1104977

      4 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X69932
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эгида
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. длина, м
      		15
      Толщина стенки трубы, мм
      		0.65
      Все характеристики
      4 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • При монтаже оборудования систем кондиционирования воздуха, используются отожженые дюймовые медные трубы. Продукция производится в соответствии с европейским стандартом EN 12735-1. Содержание меди не менее 99,9%. Каждая бухта упакована в герметичную полиэтиленовую пленку и имеет на концах трубы заглушки, для исключения попадания внутрь пыли и грязи. На поверхности трубы нанесена заводская маркировка с техническими характеристиками.

        Преимущества

        • Высокая теплопроводность
        • Неизменность механических свойств в широком интервале температур
        • Химическая инертность
        • Высокая чистота внутренней стороны
        • Гладкая внутренняя поверхность позволяет иметь высокую скорость потока