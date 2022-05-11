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Труба Джилекс РЕ100 9499 (20x1,8 мм, 100 м)
5.0
3
42 ₽
Трубы ПНД
    Труба Джилекс РЕ100 9499 (20x1,8 мм, 100 м)
    Арт. X16914710
    5.0
    3
    Труба Джилекс РЕ100 9499 (20x1,8 мм, 100 м)
    Труба Джилекс РЕ100 9499 (20x1,8 мм, 100 м)
      Труба Джилекс РЕ100 9499 (20x1,8 мм, 100 м)
      Труба Джилекс РЕ100 9499 (20x1,8 мм, 100 м)

      Труба Джилекс РЕ100 9499 (20x1,8 мм, 100 м)

      42 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16914710
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		100
      Толщина стенки трубы, мм
      		1.8
      Все характеристики
      42 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Труба Джилекс ПНД РЕ100 12,5 атм. 20x1,8мм бухта 100 м 9499 предназначена для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Изготовлена из экологически чистого полиэтилена низкого давления, что позволяет использовать изделие для создания трубопроводов в системах с питьевой водой. Отличается герметичностью и безопасностью.

        Преимущества

        • Трубопроводные коммуникации из полимерных материалов легко монтируются, что особенно актуально в стесненных условиях. За счёт применения разъемных соединений допускается их многократный монтаж/демонтаж
        • Высокая коррозионная cтойкость
        • Низкая теплопроводность, снижающая тепловые потери и уменьшающая образование конденсата на наружной поверхности труб
        • За счет упругой деформации снижается вероятность разрушения трубопровода при замерзании в нем воды
        • Значительное снижение опасности гидроударов вследствие сравнительно низкого модуля упругости
        • Не образуется никаких отложений в виде накипи, продуктов коррозии и транспортируемых веществ в течение всего срока службы трубопровода