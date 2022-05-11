Труба Джилекс РЕ100 9499 (20x1,8 мм, 100 м)
Арт. X16914710
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|100
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Толщина стенки трубы, мм
|1.8
- Труба Джилекс ПНД РЕ100 12,5 атм. 20x1,8мм бухта 100 м 9499 предназначена для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Изготовлена из экологически чистого полиэтилена низкого давления, что позволяет использовать изделие для создания трубопроводов в системах с питьевой водой. Отличается герметичностью и безопасностью.
Преимущества
- Трубопроводные коммуникации из полимерных материалов легко монтируются, что особенно актуально в стесненных условиях. За счёт применения разъемных соединений допускается их многократный монтаж/демонтаж
- Высокая коррозионная cтойкость
- Низкая теплопроводность, снижающая тепловые потери и уменьшающая образование конденсата на наружной поверхности труб
- За счет упругой деформации снижается вероятность разрушения трубопровода при замерзании в нем воды
- Значительное снижение опасности гидроударов вследствие сравнительно низкого модуля упругости
- Не образуется никаких отложений в виде накипи, продуктов коррозии и транспортируемых веществ в течение всего срока службы трубопровода