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Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)
5.0
2
95 ₽
Трубы ПНД
    Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)
    Арт. X16914704
    5.0
    2
    Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)
    Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)
    Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)
    Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)
      Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)
      Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)
      Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)
      Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)

      Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)

      95 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16914704
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		100
      Толщина стенки трубы, мм
      		2.4
      Все характеристики
      95 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Труба пнд Джилекс 32х2 4 мм это высокотехнологичное изделие для создания трубопровода. Созданная из уплотненного полиэтилена, она обладает маловесностью, и при этом достаточной прочностью, чтобы выдерживать большой напор воды, теплоносителя и иной среды. Труба устойчива к изменениям температурного режима и тепловым скачкам, что снижает риск поломок и повреждений в зимний период. Полиэтилен также термоустойчив, и потому снижает риск образования конденсата, отложений солей жесткости и накипи в системе, что продлевает срок службы всей конструкции. Они просты в соединении и не требуют специальных фитингов, поэтому трубы ПНД ДЖИЛЕКС купить можно в качестве альтернативного материала для сборки водопроводов и иных типов коммуникаций, а благодаря возможности многократной переустановки труба способна эксплуатироваться многократно в разных трубных системах.

        Преимущества трубы для водоснабжения ДЖИЛЕКС ПНД РЕ100:

        • Низкая теплопроводность;
        • Легкость конструкции;
        • Простота монтажа;
        • Многократность применения;
        • Термостойкость;
        • Устойчивость к изменениям давления;
        • Упругость;
        • Надежность.

        Комплектация:

        • Труба;
        • Стяжка;
        • Упаковка.