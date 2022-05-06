Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|100
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Толщина стенки трубы, мм
|2.4
Труба пнд Джилекс 32х2 4 мм это высокотехнологичное изделие для создания трубопровода. Созданная из уплотненного полиэтилена, она обладает маловесностью, и при этом достаточной прочностью, чтобы выдерживать большой напор воды, теплоносителя и иной среды. Труба устойчива к изменениям температурного режима и тепловым скачкам, что снижает риск поломок и повреждений в зимний период. Полиэтилен также термоустойчив, и потому снижает риск образования конденсата, отложений солей жесткости и накипи в системе, что продлевает срок службы всей конструкции. Они просты в соединении и не требуют специальных фитингов, поэтому трубы ПНД ДЖИЛЕКС купить можно в качестве альтернативного материала для сборки водопроводов и иных типов коммуникаций, а благодаря возможности многократной переустановки труба способна эксплуатироваться многократно в разных трубных системах.
Преимущества трубы для водоснабжения ДЖИЛЕКС ПНД РЕ100:
- Низкая теплопроводность;
- Легкость конструкции;
- Простота монтажа;
- Многократность применения;
- Термостойкость;
- Устойчивость к изменениям давления;
- Упругость;
- Надежность.
Комплектация:
- Труба;
- Стяжка;
- Упаковка.