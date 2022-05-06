Полиэтиленовая труба Джилекс ПНД РЕ100 9502 (32x2,4 мм, 100 м)

Труба пнд Джилекс 32х2 4 мм это высокотехнологичное изделие для создания трубопровода. Созданная из уплотненного полиэтилена, она обладает маловесностью, и при этом достаточной прочностью, чтобы выдерживать большой напор воды, теплоносителя и иной среды. Труба устойчива к изменениям температурного режима и тепловым скачкам, что снижает риск поломок и повреждений в зимний период. Полиэтилен также термоустойчив, и потому снижает риск образования конденсата, отложений солей жесткости и накипи в системе, что продлевает срок службы всей конструкции. Они просты в соединении и не требуют специальных фитингов, поэтому трубы ПНД ДЖИЛЕКС купить можно в качестве альтернативного материала для сборки водопроводов и иных типов коммуникаций, а благодаря возможности многократной переустановки труба способна эксплуатироваться многократно в разных трубных системах.

Преимущества трубы для водоснабжения ДЖИЛЕКС ПНД РЕ100:

Низкая теплопроводность;

Легкость конструкции;

Простота монтажа;

Многократность применения;

Термостойкость;

Устойчивость к изменениям давления;

Упругость;

Надежность.

Комплектация: