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Белая фановая труба Ани Пласт W1228 (110 мм, 14 градусов)
5.0
1
410 ₽
Манжета для унитаза
    Белая фановая труба Ани Пласт W1228 (110 мм, 14 градусов)
    Арт. X1691090101130
    5.0
    1
    Белая фановая труба Ани Пласт W1228 (110 мм, 14 градусов)

      Белая фановая труба Ани Пласт W1228 (110 мм, 14 градусов)

      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691090101130
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Угол наклона, град
      		14
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Труба фановая для унитаза Ани Пласт W1228 соединяет канализационный стояк с унитазом. Используя фановую трубу, вы предотвратите вытекание воды из сифонов унитаза. Труба изготовлена из надежного пластика, оснащена гофрой в месте соединения для гибкости и простоты установки. Купить Ани Пласт W1228 стоит чтобы устранить разрежение и обеспечить комфортное, долговременное пользование унитазом.

        Преимущества гибкой трубы Ани Пласт W1228:

        • Предотвращает разрежение воды в стояке;
        • Не допускает вытягивания воды из сифонов;
        • Исключает проблему неприятного запаха.

        Комплектация:

        • Труба фановая;
        • Упаковка.