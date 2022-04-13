Белая фановая труба Ани Пласт W1228 (110 мм, 14 градусов)

Труба фановая для унитаза Ани Пласт W1228 соединяет канализационный стояк с унитазом. Используя фановую трубу, вы предотвратите вытекание воды из сифонов унитаза. Труба изготовлена из надежного пластика, оснащена гофрой в месте соединения для гибкости и простоты установки. Купить Ани Пласт W1228 стоит чтобы устранить разрежение и обеспечить комфортное, долговременное пользование унитазом.

Преимущества гибкой трубы Ани Пласт W1228:

Предотвращает разрежение воды в стояке;

Не допускает вытягивания воды из сифонов;

Исключает проблему неприятного запаха.

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