Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00503 ПН25 32 мм, 4 м

Преимущества

Малое тепловое расширение, сокращено почти на 75% по сравнению с обычными трубами ППР

Простой монтаж как у обычных труб из ППР, не требуется предварительная зачистка

Высокая стабильность и повышенная прочность

Меньшая теплопроводность по сравнению с трубами, армированными алюминием

Меньшее расстояние между опорами, что понижает стоимость монтажа

Увеличение пропускной способности почти на 20% при прежних нагрузках за счет увеличения внутреннего диаметра

Труба PPR/PPR+GF/PPR Faser SDR6 изготовлена из полипропилена тип 3 + композиция ППР и стекловолокна. Применяется в напорных системах горячего и холодного водоснабжения, системы отопления, системах кондиционирования и системах промышленных трубопроводов.