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Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00508 ПН25 90 мм, 4 м
4.5
2
3 116 ₽
Полипропиленовые трубы
    Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00508 ПН25 90 мм, 4 м
    Арт. X169129118
    4.5
    2
    Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00508 ПН25 90 мм, 4 м

      Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00508 ПН25 90 мм, 4 м

      3 116 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169129118
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fusitek
      Макс. длина, м
      		4
      Толщина стенки трубы, мм
      		15
      Диаметр, мм
      		90
      Для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      3 116 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Труба PPR/PPR+GF/PPR Faser SDR6 изготовлена из полипропилена тип 3 + композиция ППР и стекловолокна. Применяется в напорных системах горячего и холодного водоснабжения, системы отопления, системах кондиционирования и системах промышленных трубопроводов. Особенности и преимущества:
        • Малое тепловое расширение, сокращено почти на 75% по сравнению с обычными трубами ППР;
        • Простой монтаж как у обычных труб из ППР, не требуется предварительная зачистка;
        • Высокая стабильность и повышенная прочность;
        • Меньшая теплопроводность по сравнению с трубами, армированными алюминием;
        • Меньшее расстояние между опорами, что понижает стоимость монтажа;
        • Увеличение пропускной способности почти на 20% при прежних нагрузках за счет увеличения внутреннего диаметра.