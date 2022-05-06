Труба полипропиленовая Fusitek FT00603 ПН25 32 мм, 4 м

Преимущества

Высокопрочное соединение полимерных слоев с алюминием определяет величину теплового расширения, которая максимально приближена по линейному удлинению к характеристикам цельнометаллической трубы

Алюминиевый слой трубы обеспечивает боле низкое линейное расширение, а самое главное – абсолютную кислородонепроницаемость

Данные армированные трубы изготавливается методом многослойной экструзии, где внешний и внутренний слой изготавливается из ППР, а средний алюминиевый слой проходит по всей длине трубы и сваривается ультразвуковой сваркой «внахлест». Внешний и внутренний полимерные слой соединяются со слоем алюминия при помощи специального высокомолекулярного полимерного клея.