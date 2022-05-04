Труба полипропиленовая Fusitek FT00604 ПН25 40 мм, 4 м

Труба Fusitek п/п центральная армировка ПН25 40мм (FT00604)
Арт. X16912992
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|4
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Толщина стенки трубы, мм
|6.7
- Данные армированные трубы изготавливаются методом многослойной экструзии, где внешний и внутренний слой изготавливается из ППР, а средний алюминиевый слой проходит по всей длине трубы и сваривается ультразвуковой сваркой «внахлест». Внешний и внутренний полимерные слой соединяются со слоем алюминия при помощи специального высокомолекулярного полимерного клея.
Преимущества
- Высокопрочное соединение полимерных слоев с алюминием определяет величину теплового расширения, которая максимально приближена по линейному удлинению к характеристикам цельнометаллической трубы
- Алюминиевый слой трубы обеспечивает боле низкое линейное расширение, а самое главное – абсолютную кислородонепроницаемость