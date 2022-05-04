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Труба полипропиленовая Fusitek FT00604 ПН25 40 мм, 4 м
5.0
2
1 596 ₽
Полипропиленовые трубы
    Труба Fusitek п/п центральная армировка ПН25 40мм (FT00604)
    Арт. X16912992
    5.0
    2
    Труба полипропиленовая Fusitek FT00604 ПН25 40 мм, 4 м

      Труба Fusitek п/п центральная армировка ПН25 40мм (FT00604)

      1 596 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912992
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fusitek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		4
      Толщина стенки трубы, мм
      		6.7
      Все характеристики
      1 596 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Данные армированные трубы изготавливаются методом многослойной экструзии, где внешний и внутренний слой изготавливается из ППР, а средний алюминиевый слой проходит по всей длине трубы и сваривается ультразвуковой сваркой «внахлест». Внешний и внутренний полимерные слой соединяются со слоем алюминия при помощи специального высокомолекулярного полимерного клея.

        Преимущества

        • Высокопрочное соединение полимерных слоев с алюминием определяет величину теплового расширения, которая максимально приближена по линейному удлинению к характеристикам цельнометаллической трубы
        • Алюминиевый слой трубы обеспечивает боле низкое линейное расширение, а самое главное – абсолютную кислородонепроницаемость