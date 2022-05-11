Труба полипропиленовая Fusitek FT00302 ПН20 25 мм, 4 м

Преимущества

Высокая прочность

Безопасность

Длительный срок эксплуатации

Полипропиленовая труба Fusitek 25 PN20 - идеальное решение для обустройства в промышленных и гражданских зданиях систем холодного и горячего водоснабжения, а также систем подачи воды для питья. Труба изготовлена из полипропилен-рандом-сополимера и отличаются высокой прочностью и безопасностью.