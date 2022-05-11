Труба полипропиленовая Fusitek FT00302 ПН20 25 мм, 4 м
Арт. X16912984
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|4
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Толщина стенки трубы, мм
|4.2
- Полипропиленовая труба Fusitek 25 PN20 - идеальное решение для обустройства в промышленных и гражданских зданиях систем холодного и горячего водоснабжения, а также систем подачи воды для питья. Труба изготовлена из полипропилен-рандом-сополимера и отличаются высокой прочностью и безопасностью.
Преимущества
- Высокая прочность
- Безопасность
- Длительный срок эксплуатации