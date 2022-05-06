Труба полипропиленовая Fusitek FT00303 ПН20 32 мм, 4 м

Преимущества

Труба изготовлена из полипропилен-рандом-сополимера

Высокая прочность

Безопасность

Полипропиленовая труба Fusitek 32 PN20 - идеальное решение для обустройства в промышленных и гражданских зданиях систем холодного и горячего водоснабжения, а также систем подачи воды для питья.