Труба полипропиленовая Fusitek FT00304 ПН20 40 мм, 4 м

Труба Fusitek п/п ПН20 40мм (FT00304)
Арт. X16912986
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|4
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Толщина стенки трубы, мм
|6.7
- Являются идеальным решением для обустройства в промышленных и гражданских зданиях систем холодного и горячего водоснабжения, а также систем подачи воды для питья. Трубы изготовлены из полипропилен-рандом-сополимера и отличаются высокой прочностью и безопасностью.
Преимущества
- Прочность
- Безопасность
- Длительный срок эксплуатации