Труба полипропиленовая Fusitek FT00304 ПН20 40 мм, 4 м

Преимущества

Прочность

Безопасность

Длительный срок эксплуатации

Являются идеальным решением для обустройства в промышленных и гражданских зданиях систем холодного и горячего водоснабжения, а также систем подачи воды для питья. Трубы изготовлены из полипропилен-рандом-сополимера и отличаются высокой прочностью и безопасностью.