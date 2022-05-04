Труба полипропиленовая Fusitek FT00306 ПН20 63 мм, 4 м

Труба Fusitek п/п ПН20 63мм (FT00306)
Арт. X169129105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|4
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Толщина стенки трубы, мм
|10.5
- Полипропиленовая труба Fusitek 63 PN20 - идеальное решение для обустройства в промышленных и гражданских зданиях систем холодного и горячего водоснабжения, а также систем подачи воды для питья.
Преимущества
- Труба изготовлена из полипропилен-рандом-сополимера
- Отличаются высокой прочностью и безопасностью