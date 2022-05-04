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Труба полипропиленовая Fusitek FT00306 ПН20 63 мм, 4 м
5.0
2
2 436 ₽
Полипропиленовые трубы
    Труба Fusitek п/п ПН20 63мм (FT00306)
    Арт. X169129105
    5.0
    2
    Труба полипропиленовая Fusitek FT00306 ПН20 63 мм, 4 м

      Труба Fusitek п/п ПН20 63мм (FT00306)

      2 436 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169129105
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fusitek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		4
      Толщина стенки трубы, мм
      		10.5
      Все характеристики
      2 436 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полипропиленовая труба Fusitek 63 PN20 - идеальное решение для обустройства в промышленных и гражданских зданиях систем холодного и горячего водоснабжения, а также систем подачи воды для питья.

        Преимущества

        • Труба изготовлена из полипропилен-рандом-сополимера
        • Отличаются высокой прочностью и безопасностью