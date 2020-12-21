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Труба канализационная 110*2000
5.0
1
680 ₽
Канализационные трубы
    Труба канализационная 110*2000
    Арт. X169800322
    5.0
    1
    Труба канализационная 110*2000

      Труба канализационная 110*2000

      680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
      Арт. X169800322
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Контур
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		2
      Толщина стенки трубы, мм
      		2.7
      Все характеристики
      680 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трубы ПВХ Мультимирпласт предназначены для внутренней канализации имеют конструктивную особенность — наличие с одной стороны раструба с двухлепестковым уплотнительным кольцом.  Монтаж трубопровода осуществляется предельно просто и занимает минимум времени. Необходимость в применении специального оборудования полностью отпадает. Такой способ прокладки коммуникационной сети делает пластиковые трубы для внутренней канализации привлекательными как для монтажных компаний, так и для конечного потребителя.

        Преимущества

        • Устойчивость к агрессивным химическим стокам, что позволяет использовать в больницах и лабораториях
        • Устойчивость к  высоким температурам: выдерживают кратковременное воздействие сточных вод  с температурой до 95 °С ( стоки от посудомоечных и стиральных машин)
        • Имеет длительный срок службы: не менее 50 лет
        • Гладкая внутренняя поверхность препятствует  возникновению отложений и зарастанию труб
        • Малый коэффициент теплопроводности снижает образование конденсата на элементах системы
        • Различные длины труб обеспечивают минимальное количество отрезков
        • Ассортимент муфт, отводов и переходов позволяет легко подобрать подходящее для стабильного слива соединение
        • Благодаря высокой стойкости полипропилена к истиранию более тонкая стенка и больший проход по сравнению с чугунными системами
        • Раструбные соединения с уплотнительными кольцами обеспечивают прекрасную герметичность и  позволяют существенно снизить трудозатраты при выполнении строительно-монтажных работ
        • За счет легкого веса имеют низкую стоимость транспортировки по сравнению с чугунными системами 
        • Легкий и быстрый монтаж без  применения специального инструмента
        • Легкий ремонт и возможность замены поврежденных участков
        • Высокая ударопрочность, в том числе при отрицательных температурах