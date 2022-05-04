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Труба медная 1/2" (бухта 15м) 12,70 НС-1104979
4.5
2
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Медные трубы
    Труба медная 1/2" (бухта 15м) 12,70 НС-1104979
    Арт. X699437163
    4.5
    2
    Труба медная 1/2" (бухта 15м) 12,70 НС-1104979

      Труба медная 1/2" (бухта 15м) 12,70 НС-1104979

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699437163
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эгида
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. длина, м
      		15
      Толщина стенки трубы, мм
      		0.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • При монтаже оборудования систем кондиционирования воздуха, используются отожженые дюймовые медные трубы. Продукция производится в соответствии с европейским стандартом EN 12735-1. Содержание меди не менее 99,9%. Каждая бухта упакована в герметичную полиэтиленовую пленку и имеет на концах трубы заглушки, для исключения попадания внутрь пыли и грязи. На поверхности трубы нанесена заводская маркировка с техническими характеристиками.

        Преимущества

        • Высокая теплопроводность
        • Неизменность механических свойств в широком интервале температур
        • Химическая инертность
        • Высокая чистота внутренней стороны
        • Гладкая внутренняя поверхность позволяет иметь высокую скорость потока