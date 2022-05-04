Труба медная 1/2" (бухта 15м) 12,70 НС-1104979
Арт. X699437163
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Макс. длина, м
|15
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Толщина стенки трубы, мм
|0.7
- При монтаже оборудования систем кондиционирования воздуха, используются отожженые дюймовые медные трубы. Продукция производится в соответствии с европейским стандартом EN 12735-1. Содержание меди не менее 99,9%. Каждая бухта упакована в герметичную полиэтиленовую пленку и имеет на концах трубы заглушки, для исключения попадания внутрь пыли и грязи. На поверхности трубы нанесена заводская маркировка с техническими характеристиками.
Преимущества
- Высокая теплопроводность
- Неизменность механических свойств в широком интервале температур
- Химическая инертность
- Высокая чистота внутренней стороны
- Гладкая внутренняя поверхность позволяет иметь высокую скорость потока