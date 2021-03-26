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Труба медная 5/8", бухта 15м, 15,88
5.0
1
620 ₽
Медные трубы
    Труба медная 5/8", бухта 15м, 15,88
    Арт. X699138
    5.0
    1
    Труба медная 5/8", бухта 15м, 15,88

      Труба медная 5/8", бухта 15м, 15,88

      620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699138
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Halcore
      Макс. длина, м
      		15
      Диаметр, мм
      		15.88
      Для горячей воды
      		Нет
      Материал
      		медь
      Все характеристики
      620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Труба медная ⅝ дюйма широко эксплуатируется в кондиционирующих, вентилирующих, отапливающих и холодильных системах. Современная обработка позволила не только наделить трубу хорошей теплопроводностью снаружи, но и сохранить стерильную чистоту внутренней поверхности. Труба медная бухта ⅝” обладает стойкостью к длительному воздействию электрического тока, не подвержена ржавлению, не боится резких перемен в температуре и не вступает в реакции с химическими соединениями. Купить трубу ⅝” медную универсального диаметра можно для установки в кондиционер как с целью охлаждения, так и для обогрева помещения.

        Преимущества медной трубы ⅝” для кондиционеров:

        • Устойчивость к перепадам температур;
        • Удобный диаметр;
        • Химическая инертность;
        • Обтекаемость наружной поверхности;
        • Чистота внутренней поверхности;
        • Универсальность применения.

        Комплектация:

        • Труба 15 метров;
        • Упаковка.