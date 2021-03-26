Труба медная 5/8", бухта 15м, 15,88
Арт. X699138
Характеристики
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Производитель
|Halcore
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Макс. длина, м
|15
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Диаметр, мм
|15.88
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Для горячей воды
|Нет
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Материал
|медь
Труба медная ⅝ дюйма широко эксплуатируется в кондиционирующих, вентилирующих, отапливающих и холодильных системах. Современная обработка позволила не только наделить трубу хорошей теплопроводностью снаружи, но и сохранить стерильную чистоту внутренней поверхности. Труба медная бухта ⅝” обладает стойкостью к длительному воздействию электрического тока, не подвержена ржавлению, не боится резких перемен в температуре и не вступает в реакции с химическими соединениями. Купить трубу ⅝” медную универсального диаметра можно для установки в кондиционер как с целью охлаждения, так и для обогрева помещения.
Преимущества медной трубы ⅝” для кондиционеров:
- Устойчивость к перепадам температур;
- Удобный диаметр;
- Химическая инертность;
- Обтекаемость наружной поверхности;
- Чистота внутренней поверхности;
- Универсальность применения.
Комплектация:
- Труба 15 метров;
- Упаковка.