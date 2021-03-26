Труба медная 5/8", бухта 15м, 15,88

Труба медная ⅝ дюйма широко эксплуатируется в кондиционирующих, вентилирующих, отапливающих и холодильных системах. Современная обработка позволила не только наделить трубу хорошей теплопроводностью снаружи, но и сохранить стерильную чистоту внутренней поверхности. Труба медная бухта ⅝” обладает стойкостью к длительному воздействию электрического тока, не подвержена ржавлению, не боится резких перемен в температуре и не вступает в реакции с химическими соединениями. Купить трубу ⅝” медную универсального диаметра можно для установки в кондиционер как с целью охлаждения, так и для обогрева помещения.

Преимущества медной трубы ⅝” для кондиционеров:

Устойчивость к перепадам температур;

Удобный диаметр;

Химическая инертность;

Обтекаемость наружной поверхности;

Чистота внутренней поверхности;

Универсальность применения.

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