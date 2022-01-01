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Труба ПНД РЕ100 (25х1.4 мм) Джилекс (бухта 200 м) 9622
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Трубы ПНД
    Труба ПНД РЕ100 (25х1.4 мм) Джилекс (бухта 200 м) 9622
    Арт. X16914712
    Труба ПНД РЕ100 (25х1.4 мм) Джилекс (бухта 200 м) 9622

      Труба ПНД РЕ100 (25х1.4 мм) Джилекс (бухта 200 м) 9622

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16914712

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		200
      Толщина стенки трубы, мм
      		1.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Труба Джилекс ПНД РЕ100 25х1.4 мм бухта 200 м 9622 - предназначена для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Выполнена из полиэтилена низкого давления. Экологически чистые трубы хорошо подходят для создания трубопроводов в системах с питьевой водой. Изделия герметичны и безопасны, что имеет большое значение при устройстве водопровода. Гарантированный срок службы 50 лет при соблюдении номинальных условий эксплуатации. Давление - 8 бар. Толщина стенки - 1,4 мм.

        Преимущества

        • Трубопроводные коммуникации из полимерных материалов легко монтируются, что особенно актуально в стесненных условиях. За счёт применения разъемных соединений допускается их многократный монтаж/демонтаж
        • Высокая коррозионная стойкость
        • Низкая теплопроводность, снижающая тепловые потери и уменьшающая образование конденсата на наружной поверхности труб
        • За счет упругой деформации снижается вероятность разрушения трубопровода при замерзании в нем воды
        • Значительное снижение опасности гидроударов вследствие сравнительно низкого модуля упругости
        • Не образуется никаких отложений в виде накипи, продуктов коррозии и транспортируемых веществ в течение всего срока службы трубопровода