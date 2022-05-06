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Канализационная труба Политэк 114200 (40 мм, 2 м)
4.5
2
Найти аналог
Канализационные трубы
    Канализационная труба Политэк 114200 (40 мм, 2 м)
    Арт. X169780428
    4.5
    2
    Канализационная труба Политэк 114200 (40 мм, 2 м)

      Канализационная труба Политэк 114200 (40 мм, 2 м)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169780428
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Политэк
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		2
      Толщина стенки трубы, мм
      		1.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полипропиленовые канализационные трубы ПОЛИТЭК используются для внутренней разводки в системе отвода сточных и фекальных вод в жилых, административных и промышленных зданиях. Пластиковые трубы для внутренней канализации производятся из полипропилена или сополимеров пропилена методом прямой экструзии. Канализационная система, смонтированная из ППР труб и фитингов, имеет необходимые технические характеристики, что позволяет использовать ее для длительной транспортировки сточных вод различной температуры и химического состава. 

        Преимущества

        • Стойкость к коррозии
        • Химическая стойкость
        • Гладкая внутренняя поверхность
        • Высокая эластичность элементов
        • Надежность соединений
        • Небольшая масса (в 20 раз легче чугунной трубы)
        • Срок службы до 50 лет