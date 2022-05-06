Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (20x2 мм, 100 м)

Преимущества

Возможность использования при высоких температурах и давлениях рабочей среды

Малая шероховатость внутренней поверхности и, как следствие, низкие затраты энергии на перемещение среды и незначительное шумообразование

Способность возвращать первоначальную форму после расширения или сгибания (PE-Xa/EVOH), что позволяет применять соединительные фитинги без уплотнительных колец

Высокая гибкость, прочность и устойчивость к истиранию

Низкая масса по сравнению с металлическими трубами

Трубы в рабочем диапазоне температур при монтаже и эксплуатации не выделяют в окружающую среду токсичные вещества и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте

Стойкость к коррозии и воздействию агрессивных сред

Практически полное отсутствие образования отложений на стенках внутри трубы

Легкость и простота монтажа

Инертность к блуждающим токам

Возможность замоноличивания в строительные конструкции и стяжку пола

Срок службы более 50 лет

Наружный диаметр - 20 мм

Толщина стенки - 2 мм

Длина трубы в бухте - 100 м

Труба STOUT из сшитого полиэтилена PE-Xa/EVOH предназначена для применения в системах отопления, холодоснабжения и водопроводов. Рекомендуется использовать преимущественно в системах напольного отопления. Внутренний основной «несущий» слой трубы, контактирующий с перемещаемой средой, выполнен из сшитого полиэтилена PE-Xa. Наружный барьерный (кислородозащитный) слой представляет собой тонкую оболочку из поливинилэтилена EVOH, практически полностью предотвращающую диффузию кислорода из окружающего воздуха в перемещаемую по трубопроводу среду. Для обеспечения надежного контакта наружного и барьерного слоев между ними нанесен клеевой (адгезивный) слой.