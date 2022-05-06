Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (20x2 мм, 100 м)
Арт. X16912843
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Россия
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Толщина теплоизолирующего слоя, мм
|0.08
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Плотность, кг/м. куб.
|940
- Труба STOUT из сшитого полиэтилена PE-Xa/EVOH предназначена для применения в системах отопления, холодоснабжения и водопроводов. Рекомендуется использовать преимущественно в системах напольного отопления. Внутренний основной «несущий» слой трубы, контактирующий с перемещаемой средой, выполнен из сшитого полиэтилена PE-Xa. Наружный барьерный (кислородозащитный) слой представляет собой тонкую оболочку из поливинилэтилена EVOH, практически полностью предотвращающую диффузию кислорода из окружающего воздуха в перемещаемую по трубопроводу среду. Для обеспечения надежного контакта наружного и барьерного слоев между ними нанесен клеевой (адгезивный) слой.
Преимущества
- Возможность использования при высоких температурах и давлениях рабочей среды
- Малая шероховатость внутренней поверхности и, как следствие, низкие затраты энергии на перемещение среды и незначительное шумообразование
- Способность возвращать первоначальную форму после расширения или сгибания (PE-Xa/EVOH), что позволяет применять соединительные фитинги без уплотнительных колец
- Высокая гибкость, прочность и устойчивость к истиранию
- Низкая масса по сравнению с металлическими трубами
- Трубы в рабочем диапазоне температур при монтаже и эксплуатации не выделяют в окружающую среду токсичные вещества и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте
- Стойкость к коррозии и воздействию агрессивных сред
- Практически полное отсутствие образования отложений на стенках внутри трубы
- Легкость и простота монтажа
- Инертность к блуждающим токам
- Возможность замоноличивания в строительные конструкции и стяжку пола
- Срок службы более 50 лет
- Наружный диаметр - 20 мм
- Толщина стенки - 2 мм
- Длина трубы в бухте - 100 м