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Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (20x2 мм, 100 м)
5.0
2
100 ₽
Трубы для теплого пола
    Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (20x2 мм, 100 м)
    Арт. X16912843
    5.0
    2
    Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (20x2 мм, 100 м)
    Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (20x2 мм, 100 м)
    Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (20x2 мм, 100 м)
    Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (20x2 мм, 100 м)
    Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (20x2 мм, 100 м)
    Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (20x2 мм, 100 м)
      Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (20x2 мм, 100 м)
      Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (20x2 мм, 100 м)
      Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (20x2 мм, 100 м)
      Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (20x2 мм, 100 м)
      Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (20x2 мм, 100 м)
      Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (20x2 мм, 100 м)

      Труба Stout SPX из сшитого полиэтилена (20x2 мм, 100 м)

      100 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912843
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина теплоизолирующего слоя, мм
      		0.08
      Плотность, кг/м. куб.
      		940
      Все характеристики
      100 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Труба STOUT из сшитого полиэтилена PE-Xa/EVOH предназначена для применения в системах отопления, холодоснабжения и водопроводов. Рекомендуется использовать преимущественно в системах напольного отопления. Внутренний основной «несущий» слой трубы, контактирующий с перемещаемой средой, выполнен из сшитого полиэтилена PE-Xa. Наружный барьерный (кислородозащитный) слой представляет собой тонкую оболочку из поливинилэтилена EVOH, практически полностью предотвращающую диффузию кислорода из окружающего воздуха в перемещаемую по трубопроводу среду. Для обеспечения надежного контакта наружного и барьерного слоев между ними нанесен клеевой (адгезивный) слой.

        Преимущества

        • Возможность использования при высоких температурах и давлениях рабочей среды
        • Малая шероховатость внутренней поверхности и, как следствие, низкие затраты энергии на перемещение среды и незначительное шумообразование
        • Способность возвращать первоначальную форму после расширения или сгибания (PE-Xa/EVOH), что позволяет применять соединительные фитинги без уплотнительных колец
        • Высокая гибкость, прочность и устойчивость к истиранию
        • Низкая масса по сравнению с металлическими трубами
        • Трубы в рабочем диапазоне температур при монтаже и эксплуатации не выделяют в окружающую среду токсичные вещества и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте
        • Стойкость к коррозии и воздействию агрессивных сред
        • Практически полное отсутствие образования отложений на стенках внутри трубы
        • Легкость и простота монтажа
        • Инертность к блуждающим токам
        • Возможность замоноличивания в строительные конструкции и стяжку пола
        • Срок службы более 50 лет
        • Наружный диаметр - 20 мм
        • Толщина стенки - 2 мм
        • Длина трубы в бухте - 100 м