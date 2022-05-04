Труба полипропиленовая Valfex SDR 6 PN20 50x8,3 мм, 4 м

Преимущества

Производятся методом непрерывной шнековой экструзии

Прочность и безопасность

Труба кольцевого сечения из статистического сополимера полипропилена PP-R ТМ VALFEX® предназначены для транспортирования воды с температурой до 20°С для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для транспортирования других жидких сред, к которым материал труб химически стоек.