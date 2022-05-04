Труба полипропиленовая Valfex SDR 6 PN20 50x8,3 мм, 4 м

Труба Valfex SDR 6 PN20 ф50*8,3 (24)
Арт. X169129111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Макс. длина, м
|4
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Толщина стенки трубы, мм
|8.3
- Труба кольцевого сечения из статистического сополимера полипропилена PP-R ТМ VALFEX® предназначены для транспортирования воды с температурой до 20°С для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для транспортирования других жидких сред, к которым материал труб химически стоек.
Преимущества
- Производятся методом непрерывной шнековой экструзии
- Прочность и безопасность