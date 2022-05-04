Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Труба полипропиленовая Valfex SDR 6 PN20 50x8,3 мм, 4 м
5.0
2
Найти аналог
Полипропиленовые трубы
    Труба Valfex SDR 6 PN20 ф50*8,3 (24)
    Арт. X169129111
    5.0
    2
    Труба полипропиленовая Valfex SDR 6 PN20 50x8,3 мм, 4 м

      Труба Valfex SDR 6 PN20 ф50*8,3 (24)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. X169129111
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Valfex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		4
      Толщина стенки трубы, мм
      		8.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Труба кольцевого сечения из статистического сополимера полипропилена PP-R ТМ VALFEX® предназначены для транспортирования воды с температурой до 20°С для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для транспортирования других жидких сред, к которым материал труб химически стоек. 

        Преимущества

        • Производятся методом непрерывной шнековой экструзии
        • Прочность и безопасность