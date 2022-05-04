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Труба для канализации Водполимер 110*1000 рыжая
5.0
2
430 ₽
Канализационные трубы
    Труба для канализации Водполимер 110*1000 рыжая
    Арт. X169800513
    5.0
    2
    Труба для канализации Водполимер 110*1000 рыжая

      Труба для канализации Водполимер 110*1000 рыжая

      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169800513
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Водполимер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		1
      Толщина стенки трубы, мм
      		3.4
      Все характеристики
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Труба ВОДПОЛИМЕР полипропиленовая 110x3.5x1000 мм рыжая применима к наружной канализации без напора. Труба с раструбом 110 1000 ВОДПОЛИМЕР имеет три слоя, каждый из которых играет важную роль в работе тубуса. Наружный и внутренний слои выплавлены из рыжего блоксополимера пропилена, обладающего жесткостью и износостойкостью, необходимой для труб канализационной системы. Прослойка между ними образована тем же материалом, который модифицирован наполнителем, обеспечивающим стойкость трубы как ко внешним, так и ко внутренним вредоносным воздействиям. За счет этого канализационная труба наружная 110 мм ВОДПОЛИМЕР имеет толщину стенки 3,4 миллиметра, и выдерживает давление в половину Атмосферы. Канализационная труба 110 1000 - это устройство, которое необходимо купить, если важна длительность использования и тишина работы канализации.

        Преимущества труба ПП 110 1000:

        • Наличие трех слоев увеличивает кольцевую жесткость трубы
        • Наполнители повышают ударопрочность трубы
        • Монолитная труба прослужит дольше
        • Труба обладает высоким коэффициентом шумопоглощения

        Комплектация:

        • Труба полипропиленовая 110x3.5x1000 мм