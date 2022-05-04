Труба для канализации Водполимер 110*1000 рыжая

Труба ВОДПОЛИМЕР полипропиленовая 110x3.5x1000 мм рыжая применима к наружной канализации без напора. Труба с раструбом 110 1000 ВОДПОЛИМЕР имеет три слоя, каждый из которых играет важную роль в работе тубуса. Наружный и внутренний слои выплавлены из рыжего блоксополимера пропилена, обладающего жесткостью и износостойкостью, необходимой для труб канализационной системы. Прослойка между ними образована тем же материалом, который модифицирован наполнителем, обеспечивающим стойкость трубы как ко внешним, так и ко внутренним вредоносным воздействиям. За счет этого канализационная труба наружная 110 мм ВОДПОЛИМЕР имеет толщину стенки 3,4 миллиметра, и выдерживает давление в половину Атмосферы. Канализационная труба 110 1000 - это устройство, которое необходимо купить, если важна длительность использования и тишина работы канализации.

Преимущества труба ПП 110 1000:

Наличие трех слоев увеличивает кольцевую жесткость трубы

Наполнители повышают ударопрочность трубы

Монолитная труба прослужит дольше

Труба обладает высоким коэффициентом шумопоглощения

Комплектация: