Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Труба канализационная Водполимер 110*500 рыжая
5.0
2
285 ₽
Канализационные трубы
    Труба канализационная Водполимер 110*500 рыжая
    Арт. X169800514
    5.0
    2
    Труба канализационная Водполимер 110*500 рыжая

      Труба канализационная Водполимер 110*500 рыжая

      285 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169800514
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Водполимер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. длина, м
      		0.5
      Толщина стенки трубы, мм
      		3.4
      Все характеристики
      285 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Труба канализационная наружная 110 500 Водполимер монтажируется в систему безнапорной внешней канализации. Она пригодится в установке канализации ввиду своей исключительной прочности, устойчивости к износу и условиям постоянного давления. Труба рыжая с раструбом 110 500 Водполимер, состоящая из 3 пропиленовых слоев и наполненная модификацией для повышения стойкости к жесткому механическому воздействию. В совокупности эти слои составляют монолитный тубус длиной в полметра, способный выдерживать давление в 0,5 Атмосферы. Это означает, что труба ПВХ наружной канализации 110 500 мм может работать беспрерывно и без шума, что немаловажно для канализационной системы. Если Вам нужна труба ПП 110 500, купить ее можно по доступной цене в Интернет-магазине Бигам.

        Преимущества труба канализационная 110 500:

        • Надежная;
        • Тихая;
        • Прочная.

        Комплектация:

        • Труба ПВХ 110 500 мм;
        • Упаковка.