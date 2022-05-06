Труба канализационная Водполимер 110*500 рыжая

Труба канализационная наружная 110 500 Водполимер монтажируется в систему безнапорной внешней канализации. Она пригодится в установке канализации ввиду своей исключительной прочности, устойчивости к износу и условиям постоянного давления. Труба рыжая с раструбом 110 500 Водполимер, состоящая из 3 пропиленовых слоев и наполненная модификацией для повышения стойкости к жесткому механическому воздействию. В совокупности эти слои составляют монолитный тубус длиной в полметра, способный выдерживать давление в 0,5 Атмосферы. Это означает, что труба ПВХ наружной канализации 110 500 мм может работать беспрерывно и без шума, что немаловажно для канализационной системы. Если Вам нужна труба ПП 110 500, купить ее можно по доступной цене в Интернет-магазине Бигам.

Преимущества труба канализационная 110 500:

Надежная;

Тихая;

Прочная.

Комплектация: